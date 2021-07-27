Токио, 27 июля, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Российский боксёр Андрей Замковой вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио в весовой категории до 69 кг. Об этом 27 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В 1/8 финала Замковой одержал победу над представителем Замбии Стивеном Зимбу. Поединок завершился раздельным решением судей — четыре арбитра присудили победу российскому спортсмену, один — его сопернику.

В четвертьфинале Замковой встретится с грузинским боксёром Эскерханом Мадиевым. Бой пройдёт 30 июля.