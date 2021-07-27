Санкт-Петербург, 27 июля, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Клинические исследования новой российской вакцины от коронавируса BCD-250, разработанной петербургской научно-фармацевтической компанией Biocad, запланированы на 2021−2022 годы, они целиком пройдут в Петербурге. Об этом 27 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Biocad.ru Предприятие «БИОКАД»

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Напомним, Министерство здравоохранения РФ выдало компании Biocad разрешение на проведение клинических исследований новой вакцины. Доклинические исследования были успешно пройдены.

BCD-250 — пятая по счету вакцина от российских разработчиков — представляет собой модифицированные рекомбинантные векторы на основе аденоассоциированного вируса (rAAV). Они несут нуклеотидную последовательность, кодирующую фрагмент Spike-белка вируса SARS-CoV-2.

«Это тот самый белок, который образует выступы-шипы в оболочке вируса, формируя его «корону». При внутримышечном введении вакцины векторы проникают в клетки ткани, что приводит к экспрессии иммуногенного фрагмента вирусного белка. В результате организм вырабатывает специфические антитела на секретируемый белок и формирует стойкий иммунный ответ, который в дальнейшем препятствует развитию заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2», — пояснили в компании.

Отметим, что ДНК вектора присутствует только в тех клетках, куда ее изначально доставил rAAV, а срок ее жизни равен сроку жизни этой клетки. Таким образом экспрессия доставляемого вектором трансгена ограничена во времени, что делает вакцину еще более безопасной. Предполагается, что благодаря использованию вектора rAAV, обладающего относительно низкой иммуногенностью, удастся избежать общих реакций организма, как гриппоподобный синдром, недомогание и прочее.

«Доклинические исследования показали, что высокий титр антител достигался уже на 21-й день после однократного введения вакцины, — указали в пресс-службе Biocad и отметили, что вакцин, созданных по этой технологии, на текущий момент в мире еще не зарегистрировано.

«Сейчас полностью завершена ранняя разработка и объемные доклинические исследования BCD-250, была составлена обширная экспериментальная база. Следующий этап — проведение клинических исследований вакцины, которые запланированы на 2021−2022 годы», — добавили разработчики.