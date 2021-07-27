Москва, 27 июля, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Законопроект о запрете тратить детское пособие на алкогольные напитки и никотинсодержащей продукции внесла в Госдуму Курганская облдума, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

Мфц.онлайн Детское пособие

Парламентарии на уровне федерального закона предлагают установить виды товаров, работ и услуг, на оплату которых не могут расходоваться денежные средства, выплачиваемые в виде пособия на ребенка.

«Пособие на ребенка не может расходоваться на приобретение алкогольной и никотинсодержащей продукции, табачных изделий и иных товаров, работ и услуг, не предназначенных для ребенка, перечень которых устанавливается правительством РФ», — следует из документа.

Авторы также приводят данные, в соответствии с которыми, например, в Курганской области — 40 174 получателя пособия на 72 905 детей, Тюменской области — 18 482 получателя на 43 313 детей, Свердловской области — 105 064 получателя на 214 594 ребенка, Челябинской области — 122 635 получателей на 205 286 детей, Ямало-Ненецком автономном округе — 8 454 получателя на 12 031 ребенка.

Контроль

При этом право определять механизм контроля за целевым расходованием пособия на ребенка предлагается субъектам РФ самостоятельно, в зависимости от финансовых возможностей и существующего в регионе порядка. К одному из таких механизмов контроля возможно отнести перечисление пособия на ребенка на «социальный электронный счет», открытый получателем пособия, являющимся владельцем платежной карты национальной платежной системы, указали авторы законопроекта.

Внедрение такого механизма контроля возможно с использованием информационной системы нефинансового процессингового центра (система), полагают депутаты. Система позволяет обеспечить взаимодействие покупателя (гражданина, открывшего социальный электронный счет в кредитной организации) и любой торговой организации, подключившейся к системе, по оплате товаров, работ, услуг с использованием электронных средств платежа, указали они. При этом система обеспечивает возможность подключения к ней юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вне зависимости от вида реализуемых ими товаров и предоставляемых услуг, что позволит гражданам приобретать товары и услуги как напрямую предназначенные для детей, так и косвенно связанные с их интересами, отмечают парламентарии.

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