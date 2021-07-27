Пекин, 27 июля, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Общее количество погибших из-за вызванных сильными ливнями наводнений в центральной китайской провинции Хэнань увеличилось до 71. Об этом 27 июля сообщили на пресс-конференции представители местных властей.

(сс) terimakasih0 Наводнение

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Также указывается, что по состоянию на 12:00 (07:00 мск) 27 июля ущерб от наводнений в той или иной степени понесли 13,32 млн жителей названной провинции и еще свыше 1 млн га сельскохозяйственных угодий пострадало от стихийного бедствия.

При этом ранее власти сообщили, что экономический ущерб, принесённый провинции наводнениями, превысил 13,9 млрд юаней (около $2,15 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число погибших в результате проливного дождя в провинции Хэнань в Центральном Китае выросло до 69.