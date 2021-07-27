Берлин, 27 июля, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Сети появились первые рендерные изображения салона концепта электрического минивэна Porsche Vision Renndienst. Снимки с автомобилем размещены на сайте немецкой компании.

Porsche Салон Porsche Vision Renndienst

Внутри машины могут поместиться шесть человек. При этом кресло водителя располагается по центру, а сиденья пассажиров второго ряда располагаются от него по бокам. Водительское сиденье может поворачиваться по своей оси. По словам дизайнера компании Майкла Мауэра, такое решение призвано отразить «атмосферу Porsche».

В салоне имеется множество дисплеев. В минивэне сохранились как традиционные органы управления, так и ряд аналоговых переключателей. По словам Мауэра, это продиктовано предпочтениями автолюбителей, которые хотят иметь возможность управлять автомобилем даже при наличии автопилота.

Ранее автокомпания Porsche провела премьеру нового кроссовера Macan 2022 модельного года. В качестве основного мотора модель укомплектована двухлитровым двигателем V4 с турбированным наддувом максимальной мощностью 261 л. с. (400 Нм).

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