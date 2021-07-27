Токио, 27 июля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Российский пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 100 метров на спине. Его результат составил 51,98 секунды, что стало новым европейским рекордом.

Instagram.com/evgen.rylov2396 Евгений Рылов

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В 100-метровке на спине американцы не проигрывали с 1996 года, а Рылов прервал их победную серию, став первым олимпийским чемпионом из России в этой дисциплине.

Второе место занял ещё один российский пловец Климент Колесников, который уступил победителю 0,02 секунды.

Американец Райан Мёрфи отстал на 0,21 секунды и сумел зацепиться за бронзу. В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Мёрфи выиграл 100-метровку и 200-метровку на спине.