Москва, 27 июля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Циклон из Западной Европы максимально может «дотянуться» до стран Прибалтики, но не до столичного региона России. Об этом заявила 27 июля старший научный сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

NASA Циклон

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Напомним, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о приближении циклона «Дирк», который затопил некоторые регионы Европы.

«Нельзя сравнивать циклон над Европой с теми процессами, что происходят сейчас», — отметила в беседе с РИА Новости специалист.

По её словам, в центре Европейской России волны перемещаются медленно.

«У нас постепенно погода меняется. Антициклон подвижный, он не блокирующий. Он постепенно смещается, и его место занимает семейство циклонов, которое приходит с запада», — пояснила она.

Макарова добавила, что погода станет неустойчивой, прогнозируются дожди, грозы, в отдельных районах может пойти град.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за наводнений, возникших в результате обрушившихся на Западную Европу сильных ливней, погибли и пропали без вести по меньшей мере 120 человек. Во власти стихии оказались Бельгия, Германия, Нидерланды, Австрия.