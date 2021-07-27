Нижний Новгород, 27 июля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 27 июля выявили 539 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных за сутки с начала пандемии. Накануне сообщалось о 529 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 138 403 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 485 человек, всего выздоровели с начала пандемии 126 111 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 27 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 4956 человек. Накануне сообщалось о 28 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 7336 человек.

С 1 июня, когда было выявлено 144 новых носителя инфекции, наблюдается постепенное увеличение прироста новых случаев заражения коронавирусом. После введения ограничений на посещение массовых мероприятий в области, о котором губернатор Глеб Никитин сообщил 16 июня, ежедневный прирост новых случаев заражения увеличивается скачкообразно — на 30−50 человек в сутки.

По состоянию на 27 июля в регионе проведено 3 178 115 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 4823 нижегородца. Охват населения тестированием снизился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 284,6.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции не изменился и составляет 1,00. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 27 июля остаются свободными 27% коек в ковид-центрах.