Новосибирск, 27 июля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. По состоянию на 27 июля в Новосибирской области прививки от COVID-19 сделали 564 470 человек, в том числе 461 174 новосибирца получили обе дозы вакцины. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках от коронавируса

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С начала прививочной кампании в Новосибирскую область поступило уже 604 173 дозы вакцины от коронавируса. Это «ГамКовидВак», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт».

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе на сегодняшний день выявлено 51 908 носителей коронавируса, выздоровел 44 271 человек.