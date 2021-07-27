Токио, 27 июля, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Женская сборная России по гандболу выглядела беспомощно в матче олимпийского турнира с командой Швеции. Об этом 27 июля заявил главный тренер российской команды Алексей Алексеев.

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«Шведы были хороши, а мы в каких-то моментах выглядели просто беспомощно», — цитирует Алексеева «Чемпионат».

Он отметил, что команда много пропускала после дальних бросков с отрывов, много играла в меньшинстве и плохо реализовывала свои моменты.

«Нам нужна уверенность — мы начинаем сыпаться командой, у нас нет лидера», — добавил Алексеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские гандболистки проиграли Швеции со счётом 24:36. Команде предстоит провести ещё три матча — с Венгрией, Испанией и Францией.