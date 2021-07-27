Санкт-Петербург, 27 июля, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние сутки лабораторно подтверждено 245 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщили 27 июля в оперативном штабе. Это на один случай больше, чем было выявлено днем ранее. Наибольшее число положительных тестов на коронавирус получили за минувшие сутки жители города Тихвин.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом в Тихвине (осень 2020 года)

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, в списке населенных пунктов с наибольшим числом новых случаев заражения сегодня значатся Тихвин (19), Мурино (12), Всеволожск, Сланцы (по девять), Выборг, Кириши (по восемь), Пикалёво, Гатчина и поселок Романовка (по семь), Волхов (шесть), Приозерск (пять).

За последние сутки в Ленобласти зарегистрировано еще 13 летальных исходов от ковида — это на три смерти больше, чем было зафиксировано днем ранее.

Всего в Ленинградской области за время пандемии подтверждено 55 123 случая заражения, из числа заболевших выздоровели 46 870 человек, в том числе 79 пациентов выписаны за последние сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончались 2057 человек.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в стационарах региона развернуто 2253 койки для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией, из них свободно 707 коек (31,38%).