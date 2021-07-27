Иерусалим, 27 июля, 2021, 12:32 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Израиле выявили свыше 2,1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим числом с марта текущего года. Об этом 27 июля сообщает государственное израильское радио Kan со ссылкой на минздрав страны.

(сс) amir appel Коронавирус в Израиле

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 2112 новых заразившихся SARS-CoV-2, из которых свыше 200 человек вернулись в страну из-за рубежа.

Также сообщается, что на данный момент в Израиле 13 147 человек болеют COVID-19, из которых 138 переносят заболевание в тяжелой форме, а 26 — подключены к аппаратам ИВЛ.

При этом уточняется, что в настоящее время в стране около 5,767 млн человек прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 5,32 млн получили две дозы препарата.

Отметим, ранее днем ранее в Израиле за сутки было выявлено 2065 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.