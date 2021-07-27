Курск, 27 июля, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Астраханской области 27 июля подтверждено 289 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

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Всего в регионе было зарегистрировано 42 тыс. 518 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1618 человек.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,04.