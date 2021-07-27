Тбилиси, 27 июля, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Грузии первый раз сделали прививку от COVID-19 ребёнку в возрасте 12 лет. Об этом 27 июля на брифинге сообщил замглавы Национального центра контроля заболеваний Грузии (NCDC) Паата Имнадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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«В Грузии уже был прецедент вакцинации 12-летнего ребёнка. У этого ребёнка были особые показания, поэтому ему сделали прививку», — сказал представитель NCDC.

Он сообщил, что была использована вакцина Pfizer. В инструкции к ней говорится, что препарат можно использовать для детей с 12 лет, но пока на это нет разрешения Всемирной организации здравоохранения. Гамкрелидзе отметил, что после одобрения ВОЗ в Грузии начнут применять эту вакцину и для детей.

Стоит отметить, что в Грузии пока вакцину Pfizer вкалывают только лицам старше 16 лет. Вакцину AstraZeneca используют только для возрастной группы от 45 лет и старше.