В ЛНР подвели итоги года «перемирия» в Донбассе
Луганск, 27 июля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. За год, прошедший с начала действия дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня в Донбассе, от рук боевиков ВСУ погиб один мирный житель и 16 защитников ЛНР. Об этом сообщили 27 июля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
В представительстве также уточнили, что в результате обстрелов территории ЛНР украинскими силовиками были повреждены 29 жилых домов и шесть объектов гражданской инфраструктуры.
Как сообщил представитель ЛНР на переговорах в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Родион Мирошник, за год действия так называемого «перемирия», боевики ВСУ выпустили по территории ДНР и ЛНР около 11 тыс. боеприпасов.
Напомним, за минувшие сутки украинские формирования обстреляли районы четырёх населённых пунктов на территории ЛНР.