Луганск, 27 июля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. За год, прошедший с начала действия дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня в Донбассе, от рук боевиков ВСУ погиб один мирный житель и 16 защитников ЛНР. Об этом сообщили 27 июля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«За прошедший год жертвами украинской агрессии стали 35 человек, из которых один мирный житель и 16 военнослужащих погибло, а 11 мирных граждан и семь защитников республики получили ранения различной степени тяжести», — сказано в сообщении.

В представительстве также уточнили, что в результате обстрелов территории ЛНР украинскими силовиками были повреждены 29 жилых домов и шесть объектов гражданской инфраструктуры.

Как сообщил представитель ЛНР на переговорах в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Родион Мирошник, за год действия так называемого «перемирия», боевики ВСУ выпустили по территории ДНР и ЛНР около 11 тыс. боеприпасов.

«Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский — ИА REGNUM) может нести всё что угодно, его слова и снаряды с минами — это разное», — написал Мирошник в своём телеграм-канале.

Напомним, за минувшие сутки украинские формирования обстреляли районы четырёх населённых пунктов на территории ЛНР.