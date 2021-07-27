Москва, 27 июля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин поздравил пловца Евгения Рылова с «ярким триумфом» — олимпийской победой в соревнованиях по плаванию на дистанции 100 метров. Поздравительная телеграмма опубликована 27 июля на сайте Кремля.

Dave Dugdale Плавание

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Глава государства отметил силу воли и веру, победный настрой и высочайший профессионализм спортсмена, которые помогли ему обойти своих соперников и победить на Олимпиаде в Токио.

«Ваш яркий триумф не только большой личный успех, но и весомый вклад в укрепление авторитета России в водных видах спорта», — подчеркнул Владимир Путин и пожелал пловцу новых достижений и всего самого доброго.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Рылов установил новый европейский рекорд и победил на Олимпиаде, преодолев 100 метров на спине за 51,98 секунды.

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