Токио, 27 июля, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Победительницей олимпийского турнира по тяжёлой атлетике в весовой категории до 59 кг стала представительница Тайваня Го Синчжунь. Об этом 27 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Тяжелая атлетика

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

Результат спортсменки составил в сумме 236 кг — 103 кг в рывке и 133 кг в толчке.

Второе место заняла представительница Туркмении Полина Гурьева, показавшая результат 217 кг. Замкнула тройку Микико Андо из Японии, поднявшая в сумме 214 кг.