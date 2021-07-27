Пекин, 27 июля, 2021, 12:17 — ИА Регнум. На сегодняшний день на территории Китая сделано около 1,56 млрд прививок от COVID-19. Об этом 27 июля говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения.

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«По состоянию на 26 июля 2021 года <…> сообщается, что в общей сложности (в Китае) использовано 1 565 872 000 доз вакцины от COVID-19», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, какое именно число людей прошло вакцинацию от нового заболевания, а также сколько человек получило одну дозу препарата, а сколько — две.

Отметим, за прошедшие 24 часа в Китае был выявлен 91 новый подтверждённый случай заражения коронавирусом, в результате чего ох общее число достигло 92 676.