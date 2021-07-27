Санкт-Петербург, 27 июля, 2021, 12:26 — ИА Регнум. На склад «Ленфарм» в Ленинградской области поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт», рассчитанная на вакцинацию почти 11 тыс. человек. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пресс-служба администрации Ленобласти. Вакцина «Спутник Лайт»

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На склад привезли однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», которой хватит на то, чтобы привить 10 932 человек. Препарат в ближайшие дни развезут по районным больницам, где он будет распределяться по 111 прививочным пунктам.

«Назначать однокомпонентную вакцину будут по показаниям врача, приоритет будет отдаваться переболевшим коронавирусом и для повторной вакцинации», — пояснили в администарции.

Отметим, с начала массовой вакцинации в Ленобласти привито всего 399 607 человек. За минувшие сутки было вакцинировано 11 746 человек, в том числе 6 419 человек закончили вакцинацию полностью.