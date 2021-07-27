Скопье, , 12:34 — REGNUM Суммарный срок, к которому суд Северной Македонии приговорил четверых бывших государственных чиновников за участие в беспорядках в парламенте в апреле 2017 года, составил 25 лет.

Флаг Северной Македонии Иван Шилов © ИА REGNUM

Бывший спикер парламента Трайко Веляноски осужден на шесть с половиной лет тюрьмы, экс-министры Миле Янакиески и Спиро Ристовски — на шесть лет и три месяца, а бывший директор Управления по безопасности и контрразведывательной службы Владимир Атанасовски — на шесть лет тюрьмы, передает агентство «Танюг».

Напомним, что речь идет об инциденте, который произошел после выборов в Македонии в апреле 2017 года. Около ста демонстрантов ворвалось в здание парламента в Скопье, чтобы воспрепятствовать выбору нового председателя Собрания (парламента). В потасовках пострадало несколько десятков журналистов и депутатов, среди них и тогдашний лидер оппозиции, а сегодня премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев.

Бывший лидер партии ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, который призвал граждан выйти на улицы, тайком покинул страну и сегодня находится в Будапеште. Венгрия предоставила ему политическое убежище.