Токио, 27 июля, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Женская сборная России по баскетболу 3×3 вышла в полуфинал олимпийского турнира в Токио. Об этом 27 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В заключительном матче группового этапа сборная России победила команду Италии со счётом 17:9. Самым результативным игроком матча стала Ольга Фролкина, которая набрала шесть очков.

Всего на групповом этапе российские баскетболистки одержали пять побед и потерпели два поражения, что позволило им напрямую выйти в полуфинал.

В полуфинале российская команда сыграет с победителем матча Китай — Италия.