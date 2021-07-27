Новосибирск, 27 июля, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области за последние сутки выявили 200 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус

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Общее число подтверждённых случаев в регионе достигло 51 908. В числе заразившихся 3761 ребёнок. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 44 271 пациент, в том числе 122 за сутки.

Добавим, что за весь период пандемии в области сделано более 2,13 млн тестов на коронавирус.