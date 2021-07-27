Москва, 27 июля, 2021, 11:57 — ИА Регнум. За последние сутки число выявленных в Москве случаев заражения коронавирусом увеличилось на 2623, достигнув 1 493 330. Об этом 27 июля сообщили в столичном оперштабе.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Днём ранее в городе подтвердилось 2629 случаев заражения вирусом. Москва лидирует среди других регионов страны по числу новых случаев заражения, выявленных исследованиями, однако разрыв от ближайших преследователей стал небольшим — в Подмосковье и Санкт-Петербурге за минувшие сутки установлено 1973 и 1923 случаев заражения соответственно.

«За сутки госпитализированы 1 072 человека, скончались 98 пациентов», — рассказали в штабе. Также 552 пациента находятся на ИВЛ.