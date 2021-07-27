Москва, 27 июля, 2021, 11:57 — ИА Регнум. С начала пожароопасного сезона на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) было зарегистрировано около 2,8 тыс. очагов лесных пожаров. Об этом 27 июля сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев в ходе совещания под руководством председателя правительства России Михаила Мишустина по ситуации с природными пожарами и паводками в стране.

Yarnews.net Лесной пожар

«Всего с начала пожароопасного сезона 2021 года на территории Дальневосточного федерального округа возникло 2735 очагов лесных пожаров», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Также Зиничев уточнил, что на данный момент в тушении природных пожаров на территории ДФО задействовано свыше 2,8 тыс. человек, почти 370 единиц техники и 12 воздушных судов.

«Проводятся необходимые превентивные и профилактические мероприятия. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — добавил глава МЧС РФ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МЧС РФ сообщили, что в настоящее время площадь лесных пожаров на территории Якутии составляет 1897,3 га.