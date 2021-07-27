Краснодар, 27 июля, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 260 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 27 июля. Сутками ранее сообщалось о 257 новых носителях инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Анапе выявлено 39 случаев, в Краснодаре — 28, в Сочи — 26, в Мостовском районе — 15, в Тихорецком районе — 14, в Армавире — 13. В Апшеронском и Темрюкском районах положительный тест получили 12 человек, в Новопокровском — 11. По 10 новых пациентов в Геленджике и Староминском районе. По восемь заболевших — в Белореченском, Белоглинском и Щербиновском районах, по семь — в Успенском и Новокубанском районах», — уточнили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 57 998 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 1020,4. Выздоровели из этого числа 46 934 человека. Спасти врачи не смогли 4 077 пациентов. На 27 июля в ковид-стационарах региона находятся 2 868 граждан, 84 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, шестеро — на ЭКМО.