Токио, 27 июля, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Алтайский спортсмен Сергей Каменский в паре с Юлией Каримовой завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, они выиграли со счётом 17:9 в стрельбе из пневматического винтовки с расстояния 10 метров в миксте.

Правительство Алтайского края Алтайский спортсмен Сергей Каменский

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С этим достижением Каменского на своих страницах в социальных сетях поздравил губернатор Алтайского края Виктор Томенко:

«Сергей уже второй раз принимает участие в Олимпиаде и всегда возвращается с победой! Пять лет назад в Рио-де-Жанейро он завоевал серебряную медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки. От имени всех жителей края поздравляю Сергея! Желаю дальнейшей удачи в спортивных состязаниях!

Отдельные слова благодарности — заслуженному тренеру России и отцу Сергея — Игорю Владимировичу Каменскому, который воспитал и подготовил олимпийского чемпиона».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2013 года стрелок из города Бийска (Алтайский край) Сергей Каменский завоевал «серебро» на Универсиаде-2013 в Казани.

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