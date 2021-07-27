Тбилиси, 27 июля, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Количество выявленных в сутки случаев заражения коронавирусом в Грузии в последнее время превысило «рекордные» показатели третьей волны пандемии, прошедшей весной 2021 года. Об этом 27 июля на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваемости (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

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«Эпидемия в Грузии обострилась. Сейчас у нас больше случаев заражения, чем во время пика третьей волны в мае», — сказал руководитель NCDC.

Он добавил, что в стране в последнее время также наращиваются темпы вакцинации от COVID-19. В течение 26 июля были привиты около 13 800 человек, что является рекордом для Грузии.

Стоит отметить, что в течение 26 июля в Грузии выявили 3666 случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель для страны с середины декабря 2020 года.