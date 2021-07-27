Белгород, , 11:55 — REGNUM Исполнять обязанности вице-губернатора — начальника департамента экономического развития Белгородской области будет Дмитрий Гладский, сообщили 27 июля в пресс-службе правительства региона.

Белгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Дмитрий Гладский — выпускник Московского авиационного института и Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, кандидат экономических наук, специалист в области финансов и инвестиций. До назначения на должность он был советником врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в сфере экономики и финансов.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы региона — начальник департамента экономического развития Олег Абрамов уволен с должности 22 июля с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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