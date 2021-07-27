Курск, 27 июля, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Курской области по состоянию на 27 июля зарегистрировано 1068 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Медсестра с больным COVID-19

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За последние сутки подтверждено пять смертей от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 42 тыс. 900 пациентов, в том числе 137 — за последние сутки.