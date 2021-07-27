Курск, 27 июля, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Курской области 27 июля зарегистрировано 190 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе были выявлены 45 тыс. 688 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 42 тыс. 900 пациентов, в том числе 137 — за последние сутки.