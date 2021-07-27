Москва, 27 июля, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») осудил некоторые СМИ за то, что они называют российских спортсменов «командой ОКР» (Олимпийской командой России).

(сс) Luuk Wouters На рок-концерте

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«Читая новости с Олимпиады, хочется призвать некоторые отечественные СМИ прекратить потакать решениям мировых спортивных функционеров, называя наших спортсменов «командой ОКР» (Олимпийской командой России)», — рассуждает Толстой в ТГ-канале.

Парламентарий уверен: то, что на нас навесили этот ярлык — еще не повод носить его.

«Хватит лишать самих себя побед, прячась под навязанным названием. Хватит торговать собой в угоду мифическим «ценностям». Достаточно лишь взять волю в кулак и напомнить всему миру, что мы — русские, и наша команда — сборная России», — подчеркнул парламентарий.

Толстой также поблагодарил СМИ, которые российских спортсменов называет российскими.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, российские спортсмены на ближайших двух Олимпийских играх выступят в качестве команды Олимпийского комитета России (ОКР). Решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS), который в споре между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) встал на сторону последнего и до 16 декабря 2022 года категорически запретил использование российской национальной символики на мировых форумах и Олимпиадах. Теперь на Играх летом 2021 года в Токио и зимой 2022-го в Пекине российская команда будет представлена в статусе спортсменов ROC.

Вместе с тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 июля выложила в своем телеграм-канале видеоролик, в котором бьет манекен с надписью: «Press», а затем проводит брифинг, на котором желает удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Токио. Таким образом она приняла участие во флешмобе в поддержку атлетов из России, ролик размещен в ее телеграм-канале с хештегом #wewillROCyou. Хештег, представляющий собой интерпретацию известной песни группы Queen, Захарова объяснила отсылкой к Russian Olympic Committee, сокращенно — ROC.