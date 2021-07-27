Воронеж, 27 июля, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 476 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 27 июля региональный оперативный штаб. Накануне, 26 июля, сообщалось о 478 новых заболевших.

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Выздоровевшими после коронавируса за последние сутки признаны 297 пациентов. За тот же период скончались 25 воронежцев, у которых ранее подтвердился ковид.

Всего в Воронежской области на 27 июля подтверждено 102 087 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели из этого числа 95 037 человек. Скончались 4 300 пациентов.