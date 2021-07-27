Санкт-Петербург, 27 июля, 2021, 11:52 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге зафиксированы 1923 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 27 июля в федеральном оперштабе. Таким образом, суточная цифра заражения в регионе уменьшилась на шесть случаев. Так называемое плато по новым суточным случаям инфицирования сохраняется с 13 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Нарастающим итогом с начала пандемии в Петербурге выявлено 521 052 случая заражения. Выздоровели 495 766 человек, в том числе 1918 человек выписаны по выздоровлению за последние сутки.

От COVID-19 в Петербурге скончались 18 972 человека, в том числе 62 летальных исхода были констатированы за последние сутки. Это на восемь случаев меньше, чем в предыдущие сутки, и на 15 смертей меньше, чем два дня тому назад.

Добавим, что за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 19 698 человек.