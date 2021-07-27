Москва, 27 июля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. За последние сутки в России выявили 23 032 случая заражения коронавирусом, в результате общее число подтверждённых случаев достигло 6 172 812. Об этом 27 июля сообщает оперативный штаб столицы.

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Новые инфицированные проживают во всех регионах страны. Наибольшее число случаев выявлено в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Накануне в стране выявили 23 239 случаев заражения.

За сутки от ковида умерли 779 жителей России, выздоровели более 20 тыс. человек.