Анкара, 27 июля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. При обстреле членами Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака позиций турецких вооруженных сил погиб один военнослужащий. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба министерства национальной обороны Турции.

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«Наш военнослужащий погиб в результате обстрела со стороны членов сепаратистской террористической организации в районе операции «Коготь» в Хакурке на севере Ирака», — говорится в сообщении.

Также в нем выражаются соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал заявил, что Турция взаимодействует с Украиной и поставляет ей оружие, однако это не должно оказывать влияния на отношения Анкары с Россией.