Ростов-на-Дону, 27 июля, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Около 2,5% жителей Ростова-на-Дону, принявшие участие в прививочной кампании от коронавируса, заболели COVID-19. Об этом ИА REGNUMА сообщили в городской администрации.

Russian.news.cn «Гам-КОВИД-Вак». Российская вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

В настоящее время участниками прививочной кампании стали более 374 тыс. человек. Из них заразились коронавирусом примерно 9 350 человек. Несмотря на достаточно высокий темп вакцинации, уровень для формирования коллективного иммунитета пока не достигнут, уточняют власти.

В областном центре продолжают работу 57 прививочных кабинетов. Адреса пунктов вакцинации указаны на специальной интерактивной карте, опубликованной на сайте мэрии. Вакцинацию среди работников предприятий и маломобильных граждан проводят более 50 мобильных бригад.