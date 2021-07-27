Брюссель, 27 июля, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Евросоюз выполнил обещание о вакцинировании от коронавируса 70% взрослого населения хотя бы одной дозой до конца июля. Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, распространённом 27 июля в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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«ЕС сдержал свое обещание и выполнил его», — отметила глава ЕК.

Фон дер Ляйен добавила, что полностью в ЕС привились от коронавирусной инфекции 57% взрослого населения. Европа, по её словам, успешно наверстала упущенное и вышла в число мировых лидеров по вакцинации.

Усилия по защите от COVID-19 нужно продолжать, кроме того, большую опасность представляет дельта-штамм коронавируса, подчеркнула фон дер Ляйен и призвала граждан ЕС пройти вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер заявил, что страны ЕС вправе обязать своё население к вакцинации.

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