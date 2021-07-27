Санкт-Петербург, 27 июля, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Первая партия однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник лайт» поступила на фармацевтическую базу Петербурга. Как предполагается, именно этот препарат будет использован для организованной вакцинации трудовых мигрантов, также он рекомендуется для вакцинации лиц, переболевших ковидом.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Объём поставки составил 39 320 комплектов доз. Из них в расфасовке по одной дозе — 12 320 доз, по пять доз — 27 000 доз, сообщили 27 июля в пресс-службе Смольного.

Вакциной «Спутник лайт» смогут привиться по рекомендации врача любые категории граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

«Вакцину «Спутник лайт» ждали многие петербуржцы. Теперь у них появилась возможность сделать прививку. Прошу всех горожан, кто еще не вакцинировался, сделать это», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По данным на 26 июля, в Петербурге вакцинирован 1 267 441 человек, из них 906 133 человекаполностью завершили цикл вакцинации. Первично ревакцинированы 769 человек, закончили цикл ревакцинации 33человека. Запас вакцины в городе на 26 июля составлял 128 932 комплектов доз.