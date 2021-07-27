Москва, 27 июля, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского» объявило открытый конкурс на выбор подрядчика для строительства Центра высоких медицинских технологий, передаёт ИА REGNUM.

Медицина

Начальная цена лота — 4 066 462 060 рублей. Источник финансирования — субсидии из федерального бюджета. Работы должны завершить до 2 декабря 2023 года.

В документации уточняется, что объект будут возводить на улице Большая Серпуховская, 27 в Москве, на площадке, которая находится у центра хирургии в постоянном (бессрочном) пользовании. Надел площадью 5,5 тыс. кв. м выделен из участка с кадастровым номером 77:01:0006015:101 общей площадью 42 134 м. кв. До начала строительства на площадке будет снесено одноэтажное нежилое здание.

Десятиэтажное здание центра будет иметь сложную форму. Его площадь — 18 716,6 кв. м.

Целью проекта является формирование «современной клинической и научной базы для оказания специализированной медицинской помощи по направлению «Хирургия» и «Эндоскопия», а также наращивание мощностей центра хирургии, использование эффективной медпомощи больным с онкозаболеваниями, «внедрение в практику современных методов диагностики и лечения, включая методы ядерной медицины и клеточных технологий, создание отдела ядерной медицины с циклотронным комплексом и лабораторией синтеза радиофармпрепаратов, отдельной генно-инженерной лаборатории (GMP), подразделения специализированной ПЭТ — диагностики, палат для проведения радионуклидной диагностики и терапии, а также специализированных коек для онкологических больных».