Рига, 27 июля, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Педагоги, не имеющие прививки от коронавируса COVID-19, придя в класс к непривитым детям, могут стать жертвой эпидемии и понести ее дальше. Об этом в интервью государственному радио Латвии Latvijas Radio заявил инфектолог больницы имени Страдиня, профессор Уга Думпис.

NIAID Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

По его оценке, именно такие «ковид"-педагоги, а не вакцинация школьников, могут стать главным препятствием на пути очного преподавания в учебных заведениях страны. Думпис считает, что педагоги, как и врачи, находятся в тесном контакте с большим количеством людей, а потому обязаны вакцинироваться.

«Мне не нравится определение «обязательная вакцинация». Просто есть вещи, которые непривитый человек не сможет делать — в первую очередь, чтобы не рисковать своим же здоровьем, но и чтобы не создавать угрозу другим. В медицине это особенно драматично, когда инфицированный медик с легкими симптомами или без симптомов заражает тяжелобольного пациента в больнице», — отметил профессор.

Для обеспечения очной учебы в школах необходимо, чтобы доля вакцинированных педагогов была выше 80%. В настоящий момент общая доля вакцинированных в сфере образования Латвии превысила 50%.