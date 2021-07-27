Варшава, , 11:16 — REGNUM Варшаве лучше думать не о том, как вновь навредить России, а о том, как начинать восстанавливать отношения с ней, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 27 июля, комментируя высказывания заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Пшидача.

Северный поток-2 Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Пшидач заявил, что Польша на протяжении нескольких последних лет задерживала достройку «Северного потока - 2», и если бы не ее усилия, то «проект был бы уже давно завершен, а Владимир Путин мог бы проявлять давление в отношении Украины или других наших партнеров».

« Поляки великолепны: рассказывают немцам и другим европейцам, как они несколько лет мешали тем получать более дешёвый газ! Уверен, что это в «народной памяти» Европы прочно отложится. Запомнят эту позицию и разумные европейские политики, выступающие за взаимовыгодное сотрудничество с Россией. А те, кто готов ради политических фетишей типа русофобии жертвовать интересами своих народов, и так знают, что в Польше сейчас у власти оголтелые антироссийские силы.

Польша не Европу спасает от «Северного потока — 2», а свои нынешние и планируемые выгоды от торговли сжиженным газом, от «Ямал-Европа», Baltic Pipe. Последний проект, правда, был недавно остановлен Данией.

Главное же заключается в том, сейчас Варшава отрабатывает линию тех, кто хочет охомутать уже готовый «Северный поток — 2». Для видимости что-то в этом плане европейцы по просьбе американцев придумают, но генерально ничего у них не получится. Так что Варшаве лучше думать не о том, как вновь навредить России, а о том, как начинать восстанавливать отношения с ней.