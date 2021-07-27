Токио, 27 июля, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Австралии Джеймсом Даквортом в матче второго круга олимпийского турнира в Токио. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:1.

Www.daviscup.com Карен Хачанов

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Хачанов четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, три ошибки на подаче и реализовал один брейк-пойнт.

В третьем круге Хачанов сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом. Ещё один представитель России Даниил Медведев в третьем круге встретится с итальянцем Фабио Фоньини.

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