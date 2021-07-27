Москва, 27 июля, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Планов по выводу на российский авторынок моделей румынской марки Dacia нет. Об этом исполнительный директор по операциям Renault Group в России и СНГ и глава АвтоВАЗа Николя Мор сообщил в интервью журналу «Эксперт».

En.media.groupe.renault.com Logan, Sandero и Sandero Stepway от Dacia

Мор отметил, что не предполагается также производство автомобилей Dacia на территории России.

«Но с точки зрения использования компонентов возможно более широкое использование как компонентов Dacia на АвтоВАЗе, так и компонентов АвтоВАЗа на заводе в Румынии», — добавил глава АвтоВАЗа.

Он также сообщил, что инженерные работы будут поделены между центрами в России и Румынии. Причём в России инженерных работ будет даже больше.

Ранее глава АвтоВАЗа Николя Мор сообщил, что компания планирует представить новое семейство машин LADA сегмента B (небольшой автомобиль, больший по размеру, чем городской автомобиль) до 2025 года.

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