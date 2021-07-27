Ростов-на-Дону, 27 июля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Вице-премьер России Марат Хуснуллин, курирующий Южный федеральный округ, высказал своё мнение по вопросу строительства метрополитена в городах-миллионниках.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

«Большой поток [пассажиров] — это Москва и Санкт-Петербург. И там есть смысл строить метро, либо развивать железную дорогу. Всё-таки в городах-миллиониках лучше делать трамвай», — сказал Хуснуллин в ходе прямого эфира в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, донской губернатор Василий Голубевназвал строительство метро в Ростове-на-Дону реальным проектом. Однако развитие рельсового транспорта возможно при помощи создания, к примеру, скоростного трамвая.

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