Таллин, 27 июля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Завершенная вакцинация дает достаточную защиту от коронавируса как минимум на год. Об этом руководитель рабочей группы по вакцинации от COVID-19 при правительстве Эстонии Марек Сеэр сообщил в интервью гостелевидению страны ETV.

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Он добавил, что если масштабная вакцинация групп риска началась в январе 2021 года, то о третьей прививке (ревакцинации) надо задумываться не ранее января 2022 года.

Специалист считает, что в данный момент нет смысла волноваться о том, когда вакцинированным потребуется третья прививка, поскольку сейчас намного важнее добиться полной иммунизации 70% взрослого населения к концу лета.

Вирусологи также убеждены, что, хотя вакцинация школьников имеет важное значение, основной акцент сейчас должен ставиться на взрослом населении.

«Если мы не вакцинируем достаточное число взрослых, то даже если вакцинировать всех школьников поголовно, то у нас все равно будут проблемы», — прокомментировала позицию специалистов профессор Ирья Лутсар.