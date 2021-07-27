Таллин, 27 июля, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Женская сборная Эстонии по фехтованию на шпаге вышла в финал командного олимпийского турнира. Об этом сообщил Эстонский олимпийский комитет, отметив, что это произошло впервые.

Фехтование

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Таким образом, эстонки уже гарантировали себе серебро Олимпиады как минимум. В поединке за золото они встретятся с кореянками.

Всего в командном турнире шпажисток представлены 8 сборных. В матче ¼ финала эстонские девушки одолели команду Польши — 29:26. В полуфинале турнира сборная Эстонии обыграла итальянок со счетом 42:34.

В свою очередь, команда Кореи в ½ финала взяла верх над сборной Китая — 38:29.

Женская сборная России проиграла команде Италии со счетом 31:33 в четвертьфинальном поединке. Российскую команду представляли Виолетта Колобова, Айзанат Муртазаева и Юлия Личагина. В последний раз российские шпажистки завоевали золотые медали в командном турнире на Олимпийских играх 2004 года.