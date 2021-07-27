Таллин, 27 июля, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Кабинет министров Эстонии продолжает работать слаженно над вопросами восстановления экономики, в том числе и борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом министр госуправления Яак Ааб заявил порталу ERR, комментируя сообщения местных СМИ о расколе правительства по вопросу вакцинации.

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

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Он заверил, что никто из членов кабинета против иммунизации не высказывался, а вакцинироваться или нет — решает каждый член правительства самостоятельно. Говоря об отказе министра культуры Аннели Отть ответить на вопрос, была ли она вакцинирована или нет, Ааб подчеркнул, что прохождение вакцинации — это личное дело каждого. По его словам, нельзя требовать от человека предоставления данных о том, привился он или нет.

«Ни один из министров не говорил, что прививаться не надо. Вакцинация — это самый эффективный метод, есть и другие надежные способы, и правительство постоянно обсуждает, как их лучше всего внедрить», — заключил Ааб.

Бывший премьер-министр Эстонии и бывший председатель правящей Реформистской партии, евродепутат Андрус Ансип ранее назвал позицию Аннели Отть в отношении вакцинации неподобающей для министра.