Сидней, Австралия, 27 июля, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Решение об изменении порядка сдачи экзаменов HSC после окончания школьного обучения в Сиднее будет обнародовано в ближайшие дни. Это 27 июля в ходе пресс-конференции пообещала премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян, передает телеканал Nine News.

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Как отмечают журналисты, комментарии Бережиклян поступили после призывов отменить экзамены для учащихся 12-го класса в Сиднея из-за опасений, что дети не получили достаточного количества знаний вследствие введенного в городе локдауна.

«Могу заверить учащихся, собирающихся сдавать HSC, и их семьи, что мы в ближайшее время сообщим, к чему им быть готовыми», — пообещала премьер-министр Береджиклян.

Подчеркивается, что ранее Бережиклян настаивала на том, чтобы выпускники сдавали выпускные экзамены, несмотря на любые изменения эпидемиологической ситуации.