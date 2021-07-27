Токио, 27 июля, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Российский тхэквондист Владислав Ларин вышел в финал Олимпиады в Токио в весовой категории свыше 80 кг. Об этом 27 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nizam Uddin Тхэквондо

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В полуфинале Ларин одержал победу над представителем Китая Сунь Хонйи со счётом 30:3. Его соперник по финалу определится в поединке Ин Кё Дон (Южная Корея) — Деян Георгиевски (Северная Македония).

Ранее в 1/8 финала Ларин победил Питу Тофатофуа из Тонга со счётом 24:3, а в четвертьфинале был сильнее словенца Ивана Трайковича (16:3)