Ташкент, 27 июля, 2021, 10:46 — ИА Регнум. За последние сутки в Узбекистане было выявлено 789 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

По информации министерства, в результате этого общее число заразившихся коронавирусной инфекцией стало составлять 125 784.

Также уточняется, что за этот же период в Узбекистане от COVID-19 скончались шесть пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 845.

При этом сообщается, что на данный момент в стране 120 320 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Узбекистане за сутки было выявлено 705 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.